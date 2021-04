Con la victoria por 1-0 del Watford contra el Millwall el sábado pasado en la fecha 44 del Championship inglés, el equipo de Francisco Sierralta aseguró un boleto a la Premier League en una gran temporada, sobre todo luego de la llegada de Francisco Muñoz, más conocido como Xisco, al banco de suplentes de los ‘Hornets’.

El entrenador español llegó el 20 de diciembre de 2020 al banco de suplentes del Watford y se convertía en el quinto DT en un año para el club inglés. En su llegada al Vicarage Road, Xisco le dio confianza traducida en minutos (que no tenía con Ivic, el anterior técnico) al chileno Francisco Sierralta, una movida que le terminó saliendo a la perfección ya que el nacional es uno de los defensas centrales más destacados del campeonato.

Tras la doble fecha eliminatoria que Sierralta realizó con la selección chilena ante Uruguay y Colombia varios se ilusionaron, pero le faltaba rodaje, lo que cumplió a cabalidad en esta temporada: Con 25 titularidades, el exUC lleva más de 2.000 minutos jugados en la Championship 2020/2021.

De hecho, este jueves el director deportivo del Watford, Cristiano Giaretta, le dijo a Calciomercato.com que “Sierralta jugó poco en Italia, aquí es el mejor defensa de Championship y algunos clubes de la Premier ya han preguntado por él. Pero queremos mantenerlo con nosotros”.

Pero ¿Cómo está jugando Sierralta en el Watford? ¿Es realmente de los más destacados en la Championship? Con datos de StatsBomb analizamos algunos aspectos de la temporada del defensor nacional de 23 años de edad.

Comparación con otros centrales

En el gráfico radar (los datos por 90 minutos de juego) se ve una comparación de Francisco Sierralta (en rojo) con el promedio de los defensores centrales durante la Championship 2020/2021.

Claramente el defensor nacional destaca lanzando balones largos bajo presión y también en “PAdj Interceptions”, que son las intercepciones con el contexto del juego. Se ajustan las intercepciones según la posesión del equipo propio.

El factor en el que Sierralta es sin lugar a dudas el mejor defensor central de Championship es en el porcentaje de duelos aéreos ganados.

Con un registro de 0.77 por cada 90 minutos Sierralta es el más efectivo en este aspecto y supera a jugadores como Matt Clarke (Derby County) y Curtis Nelson (Cardiff City), que completan el podio en la temporada.

A continuación los 17 jugadores con más % de duelos aéreos ganados:

Sin embargo, podemos ver que el chileno realiza menos presiones, comete más infracciones y tiene menos entradas exitosas a situaciones en las que el oponente lo pasó regateando (Tack/Dribbled Past%).

Para contextualizar un poco la actividad defensiva que pueda tener Francisco Sierralta en el Watford, a través del siguiente gráfico (en metros) podemos ver que el equipo del chileno es uno de los que promedia la última línea defensiva más cercana al arco propio. Sin embargo, se puede observar que la liga en sí es muy pareja en este aspecto y se juega en muy pocos metros ya que todos se preocupan de adelantar su última línea.

En las siguientes dos imágenes, que pertenece al partido entre el Luton y el Watford, el pasado 17 de abril, se puede ver la conformación de la defensa del Watford. En tanto, en la tercera, que pertenece al partido entre el Watford y el Norwich el pasado 20 de abril, se puede ver los pocos metros que existen entre el último defensor y el ariete más adelantado del Watford.

Francisco Sierralta es uno de los encargados de adelantar el equipo cuando su equipo progresa o avanza en pressing en el campo de juego para intentar moverse en un solo bloque.

Esta última imagen corresponde a una recuperación del Watford en campo contrario y que terminó con una remate de Ismaïla Sarr.

Sin embargo, la imagen es un ejemplo de cómo el Watford se mueve en bloque, ya que como podemos ver en el siguiente gráfico, la mayor cantidad de actividad defensiva la concentra en su mitad del campo.

En rojo están las zonas donde hay más acciones defensivas, mientras que en azul donde hay menos. Como podemos ver, mucha actividad se concentra en la zona que defiende Sierralta.

Por su parte, en el siguiente gráfico está la actividad defensiva solo del central chileno durante la temporada.

Fase ofensiva

En el gráfico radar otro aspecto que llama la atención de Francisco Sierralta es el passing%. Esto se refiere al porcentaje de acierto en los pases, pero ese es un dato muy genérico.

Quisimos desgranar los pases de Sierralta con el balón para intentar explicar un poco el alto porcentaje en pases acertados en comparación al resto de los defensores de la liga.

En el siguiente gráfico en el eje x está el porcentaje en el acierto de pases, mientras que en el eje y vemos el porcentaje de pases hacia adelante. Francisco Sierralta se ubica en la esquina derecha inferior.

En el gráfico están todos los defensores centrales de la Championship que han jugado al menos 900 minutos en esta temporada.

El defensa chileno es uno de los centrales con más pases acertados, sin embargo, la mayoría de estos son horizontales o hacia atrás. La mayoría de sus pases son hacia su compañero de zaga, William Troost-Ekong, el lateral izquierdo Adam Masina y el portero Daniel Bachmann.

En el siguiente gráfico se puede ver el detalle de los pases de Sierralta según su posición/zona en el campo de juego. Las barras de cada zona indican la longitud del pase y el color su % de acierto (mientras más azul son menos precisos y mientras más rojo más precisos).

Otro aspecto relevante en el juego de Sierralta y que destaca por sobre sus pares es el porcentaje de acierto en los pases largos.

Entre los defensores centrales que han jugado al menos 900 minutos solo Pontus Jansson (Brentford) y Christian Kabasele (Watford) registran un mayor porcentaje de acierto en este ítem por 90 minutos de juego.

En el eje x de este gráfico se visualiza lo anteriormente mencionado, mientras que en el eje y está la distancia promedio de estos pases en metros. Sieralta se ubica a la derecha del gráfico cerca del promedio del eje y.

¿Es algo negativo que sus pases no sean hacia adelante? No necesariamente. El chileno es opción constante en el juego de su equipo, se muestra y participa del juego, pero prefiere no arriesgar y dejarle esa tarea a otros jugadores especialistas en el inicio de los ataques.

Muestra de esto es el xG Build Up que tiene el chileno cada 90 minutos. Esta métrica refleja la participación que tiene cada jugador que toca el balón en una jugada que termina con un remate al cual se le asigna un valor esperado de que sea gol o xG (la probabilidad de 0 a 1 que un disparo sea gol, para más información puedes hacer click aquí). Todos los jugadores que tocaron el balón en la jugada previa inmediata a la asistencia del disparo reciben un valor xGBuildup, no importa si el jugador es quien le da el pase al asistidor o el que empezó la jugada 10 pases atrás de esa acción.

Como se ve en el gráfico radar, Sierralta es mucho más participativo en jugadas que terminan con un remate que el promedio de los defensores centrales de la liga.

En la imagen a continuación, que corresponde al último partido contra el Norwich (que va líder y logró su ascenso hace semanas), se puede ver cómo habitualmente se inicia el juego en los saques de meta en el equipo de Xisco Muñoz.

El chileno se muestra, no tiene miedo a pedir el balón y reconoce su rol en esa situación. De hecho, en el último partido contra el Luton (uno de los equipos qu eproimedia la última línea defensiva más adelantada de la liga), el Watford también intentó salir jugando, pero muchas veces se veían obligados a jugar en largo por el pressing rival.

Por cierto, este sábado hay otro partidazo en la Championship: el Watford de Sieralta visita al Brentford, que va tercero.

Bonus track pensando en la selección: comparación con Maripán

Tanto el desempeño como Guillermo Maripán y Francisco Sierralta ilusionan a los fanáticos de la selección chilena. Ambos son destacados jugadores en sus respectivas ligas y a un poco más de un mes de las clasificatorias están mostrando un gran nivel consolidando sus mejores temporadas en Europa.

Ambos jugadores son centrales y si bien Sierralta ha jugado gran parte de la temporada de central por izquierda, Maripán lo ha hecho en varias partes de la zona defensiva. Físicamente son similares y distintos al resto de los jugadores que podrían usar su posición en el seleccionado de Martín Lasarte.

Sin embargo, pese a que deambulan en partes similares del campo de juego, los defensores han mostrado cualidades distintas durante esta temporada. Lógicamente esto está también sujeto al modelo de juego de cada equipo (Monaco y Watford) y el estilo de la liga, pero en el gráfico se pueden ver algunas diferencias evidentes en el juego de ambos defensores.

Si bien los dos tienen un alto porcentajes de acierto en los pases y en xG Build up (para ser defensas centrales), Sierralta tiene muchas más intercepciones ajustadas y tiene más éxito en los duelos aéreos, además de tener más duelos por esa vía (por el estilo de juego del equipo) que Maripán.

Uno de los factores a mejorar por parte de Sierralta son los fouls que comete, ítem en el que Maripán le saca ventaja.

Además, un factor a tener en cuenta es que Maripán también ha tenido que defender con cinco o cuatro defensores, mientras que para Xisco Muñoz la línea de 4 ha sido una constante. Sierralta ha jugado algunos partidos como central por derecha, pero la gran mayoría de los partidos lo ha hecho como central por izquierda.

¿Se podrán complementar en la selección? ¿Jugará uno de los dos? ¿O Lasarte se inclinará por otro estilo de defensores centrales?