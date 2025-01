Junto a Nano Stern: revisa la interpretación de ’Indio Hermano’ de Los Jaivas en el Festival de Olmué

La noche de este domingo, la última del Festival del Huaso de Olmué 2025, se presentó la destacada banda nacional, Los Jaivas.

Entre las sorpresas que presentó Juanita Parra y compañía, fue la participación del Coro de Cámara de la Universidad Federico Santa María y Nano Stern, entre otros.

De hecho, fue con este último que interpretaron una canción emblemática, que en palabras de Mario Mutis, tocan muy pocas veces.

Se trata de “Indio Hermano”, sencillo publicado en 1973 y remasterizado en al menos dos ocasiones.

En medio de una escenografía similar al de una casona colonial, es que Los Jaivas levantaron una puesta de escena llamativa, como si fuera la propia casa de ellos, con Juanita Parra como anfitriona.

Al entrar en escena, Stern le entregó un ramo de flores a la baterista, y saludó al resto de los comensales.

“Sabías tú Mario que yo una vez, me llevó mi mami a ver a Los Jaivas cuando tenía 15 años, ¿y sabí lo que pasó ese día? Me cambió la vida”, dijo Nano, a lo que Mario respondió entre risas “y ya no le cambia más”.

A continuación, podrás ver la presentación de Los Jaivas junto a Nano Ster, interpretando juntos Indio Hermano.