Festival del Huaso de Olmué: pifias empañaron el comienzo de la rutina de Claudio Michaux

Claudio Michaux regresó al Festival del Huaso de Olmué cuatro años después de su debut en el Patagual, enfrentando pifias y problemas con el público que no tenían asiento. A pesar de las interrupciones, el humorista logró superar la situación con chistes sobre la situación y otros temas como la Navidad y Cachureos, generando risas en el público y en redes sociales. Su presentación alcanzó un promedio online de 15.3 puntos de rating, según TVN.

La noche de este viernes Claudio Michaux tuvo su esperado retorno al Festival del Huaso de Olmué a cuatro años de su debut en el Patagual.

Al comediante chileno le tocó subir al escenario luego de la exitosa presentación de Ke Personajes en el evento. Esto mismo hacía pensar que la entrada del streamer iba a ser difícil y lo fue, pero por problemas externos.

Al regreso de comerciales, mientras María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes lo presentaban, las pifias se oían a través de las pantallas, lo que evidentemente generó nerviosismo en el comediante.

“¡Que se sienten!¡Que se sienten!”, vociferaban desde la galería, a lo que Michaux decidió darles tiempo para que los asistentes tomaran asiento.

Sin embargo, los gritos y pifias no se detenían: “Le pasó a Bombo Fica, no me iba a pasar a mí que soy de Puente Alto”, dijo con humor.

El conflicto en las galerías tardaba en resolverse, por lo que incluso el comediante los mandó a sentarse con garabatos.

Y aunque el percance se extendía, el humorista logró superarlo con un dardo a los asistentes al evento: “Ustedes sobrevendieron la huea también po"” (sic), alegó entre risas.

Pese a que dio inicio a su rutina aun con el problema de las butacas sin resolver, en cierto punto nuevamente fue interrumpido por las pifias, a las que reaccionó: “Yo voy a ser bien transparente. Preparé chistes por si huebiaba el de las bebidas, por si cagaban los focos o la luz de arriba, pero jamás pensé que iba a tener que sentar gente” (sic), dijo generando las risas y poniendo fin, al mismo tiempo, al conflicto en las graderías.

De ahí en adelante, la rutina de Claudio Michaux fue en más y no dejó de provocar carcajadas tanto en el Patagual como en las redes sociales, con sus chistes sobre la Navidad, Cachureos y sus tres mascotas, lo que terminó por encantar a los asistentes.

Según cifras de TVN, la presentación del comediante marcó un promedio online de 15.3 puntos con peaks de 17 unidades.