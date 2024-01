El próximo viernes 19 de enero, la comediante Monserrat “Monse” Jerez (38) debutará en los festivales televisivos y masivos en la segunda jornada de Olmué 2024, evento que arranca este jueves con transmisión de TVN y Radio Bío Bío.

Ese día, la artista de 38 años compartirá escenario con Denise Rosenthal, Glup! y Maihuén de Los Ángeles, agrupación local encargada de la obertura. Del total de la parrilla, Jerez fue la última confirmada del evento, recién un par de semanas después del lanzamiento oficial.

“(Los organizadores) me fueron a ver a uno de los shows. Llegaron, me grabaron, la típica, pero después lanzaron el festival y dije ca… Perdí la esperanza. Había tenido un día muy fome, muy triste, y me suena el teléfono y me confirman que había sido escogida”, recuerda en diálogo con BioBioChile.

Desde entonces, todo ha sido entrenamiento y preparativos para el gran día. “Estoy tranquila y contenta porque me estoy haciendo cargo”, dice antes de soltar una carcajada estruendosa. “Estoy en una preparación física y mental, no dejo mis entrenamientos, eso es sagrado. Estoy trabajando los textos y he recibido el apoyo de mis colegas”, aclara.

Por estos días, Jerez, quien ha trabajado como colaboradora creativa de Canal 13, cierra las últimas presentaciones en el norte que precederán su actuación en El Patagual, donde el público que la recibirá será mayoritariamente joven.

“He tenido la posibilidad de probar los textos, en distintos espacios. Me da confianza mi trabajo, porque he probado este texto en público joven y ha funcionado. Me ha ido bien, les ha dado risa. Esta peguita (del stand up) la vengo haciendo hace 9 años con respeto y a conciencia. Yo soy actriz, entonces respeto mucho el escenario”, comentó.

El alcance del festival no la abruma. A pesar que está consciente del perfil juvenil que marcará la segunda jornada, también sabe que el público que la evaluará trasciende los límites etarios del festival.

“Yo terminé estudiando teatro porque me maravillé cuando chica viendo el Jappening con Ja, Medio Mundo, La Vicky y La Gaby. Para mí siempre fueron una tremenda influencia, la comedia en el teatro. Luego surgió el stand up y quedé loca, pero nunca me atreví a hacerlo, porque en el teatro siempre se mira un poco a huevo a la actriz que hace comedia”, explica.

En 2017, Monse Jerez fue ganadora de una convocatoria local del colectivo latinoamericano de comedia “Manzanas de Eva”. Tres años después, su debut televisivo vino de la mano del programa “Sigamos de Largo”, donde fue parte del ciclo Pura Comedia.

“Yo soy de la política de trabajar con buena onda, con respeto, para ganarse los espacios. Mis grandes influencias son esas, lo que vi cuando chica y mi forma de ver la vida. Si fuera amargada, no podría hacer reír. El stand up es comedia de autor, es como tu visión del mundo”, se autodefine.

Por lo mismo, asegura, la insistencia es uno de los rasgos que mejor la definen. “Tengo herramientas porque soy actriz de profesión, pero el escenario te da la experiencia. Eso de ir de nuevo cuando algo no resulta, y de nuevo, de nuevo, de nuevo. Yo amo mi trabajo y estoy siempre al pie del cañón para darlo todo”, explica.

¿De qué tratará, entonces, su rutina en el Festival del Huaso de Olmué? “De presentarme a la gente, porque estoy segura que muchos no tienen idea quién soy. Con las vivencias que voy a contar más de alguno se sentirá reflejado o reflejada. La idea es que empaticen con lo que estoy contando, con mi forma fresca, resiliente y buena onda de ver la vida. No positiva tóxica, jamás, que quede claro”.