Una lamentable escena se vio en el mundo del tenis, luego de que la tenista británica Emma Raducanu rompiera en llanto en pleno partido de la segunda ronda del torneo de Dubái, tras visualizar a un acosador que ya había intentado contactarla previamente.

La situación traspasó fronteras y fueron múltiples las voces que salieron en apoyo a Raducanu, N°61 del mundo en el circuito WTA.

Una de esa voces no fue otra que la N°2 del orbe, la tenista polaca Iga Swiatek, quien lanzó un fuerte aviso a la WTA y confesó un caso similar que le ocurrió.

En sus palabras recogidas por 20 Minutos, Iga detalló que “pudimos evitar un incidente que podría haber sido aterrador en su día, como cuando yo organizaba mi propio evento en Polonia”.

“Hay fans por todas partes, no sé, pero estoy bastante segura de que no tienen malas intenciones. Seguro que ha sido duro para Emma”, deslizó.

Posteriormente contó una medida que ocupa para evitar acoso durante sus viajes en el circuito.

Con relación a esto, Swiatek agregó que “intento que mi feed de Instagram esté actualizado y todo. Pero sí, a veces publicamos un día después de que me fui de algún lugar o justo después, no sé, del evento y todo”.

Más tarde agradeció la reacción de WTA, luego de que expulsaran de la cancha y certamen al acosador apuntado por Emma Raducanu.

En sus palabras, la N°2 del planeta añadió que “por suerte, la reacción ha sido contundente, me gusta esto porque es responsabilidad de WTA mantenernos a salvo, hacer de esto un entorno seguro para las jugadoras”.

“Este tipo de ayudas es muy positiva para nosotras, aunque probablemente sea difícil evitar que estas situaciones vuelvan a suceder”, cerró.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.

The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V

— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 19, 2025