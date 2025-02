La tenista británica Emma Raducanu, 61° del ranking WTA, se derrumbó en pleno partido ante la checa Karolina Muchova (17°) tras ver en las tribunas a un hombre que días antes la había acosado en el torneo de Dubái (Emiratos Árabes).

Así lo informó la propia WTA, que explicó en un comunicado la terrible imagen que dejó la jugada británica, cuando colapsó al ver en las primeras filas al mismo sujeto que antes la había hostigado fuera de la cancha.

En el mencionado encuentro, Raducanu se mostró muy afectada. Tras perder los dos primeros juegos, se acercó a la juez de silla para comentarle lo que sucedía y comenzó a llorar.

Luego se colocó detrás de la silla hasta que el espectador fue desalojado de la cancha. Finalmente, la británica perdió por 7-6 (8) y 6-4.

Tras el encuentro, la WTA informó que “el lunes 17 de febrero, Emma Raducanu fue abordada en un área pública por un hombre que exhibía una conducta obsesiva”.

“Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes y fue posteriormente expulsado”, añadió el ente rector del tenis femenino.

Por lo anterior, la WTA ha prohibido asistir a cualquiera de sus torneos a al hombre que acosó a la británica y se ha comprometido a “garantizar el bienestar y brindar todo el apoyo” a la tenista y a su equipo.

“La seguridad de las jugadoras es nuestra máxima prioridad y asesoramos a los torneos sobre las mejores prácticas en eventos deportivos internacionales”, añadió la WTA.

“Seguimos comprometidos a colaborar con los torneos y sus equipos de seguridad en todo el mundo para mantener un entorno seguro para todas las jugadoras”, insistió la asociación.

