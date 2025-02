Una insólita y peligrosa situación se registró en el Challenger de tenis en el Congo, luego de que en Brazzaville se suspendiera un partido debido a disturbios y el lanzamiento de gas lacrimógeno a un costado de las canchas donde se disputaba el certamen.

Un registro captado por las cámaras del torneo muestran que a un costado de la cancha donde se estaba enfrentando el ruso Ivan Denisov y el neerlandés Guy den Ouden, se generó un gran tumulto a un costado del campo de juego, siendo los tenistas quienes escucharon todos los gritos momentos antes de la explosión de bombas de gas.

La cosa empeoró cuando la estela del gas ingresó directo a la cancha donde se disputaba el encuentro, obligando a todos quienes asistieron e incluyendo a los jugadores, a abandonar el lugar y resguardarse mientras se acababan los disturbios.

Tras diversos minutos de problema y caos, el duelo entre el ruso y el neerlandés se logró terminar, siendo la victoria para Guy den Ouden por (6-1/6-3).

Las imágenes de lo ocurrido son verdaderamente insólitas y habla de un problema de seguridad mayúsculo en la República Democrática del Congo.

Cabe destacar que Guy den Ouden también sufrió el robo de su celular a penas pisó suelo congoleño para disputar el Challenger.

Shooting in Congo at the Brazzaville tournament ? Some loud noises and all matches have been suspended.

Guy Den Ouden Vs Ivan Denisov

Eliakim Coulibaly Vs Maik Steiner

Dominik Kellovsky Vs Mateo Barreiros Reyes

📸:@ATPChallenger pic.twitter.com/wNqrw8XmSH

— edgeAI (@edgeAIapp) February 18, 2025