El tenista chileno Cristian Garin comentó su completa incredulidad luego de la extraña situación que se desencadenó en el duelo ante Zizou Bergs de Bélgica por Copa Davis, duelo que perdió tras ser agredido por su rival.

En el tercer set, el europeo quebró el saque de ‘Gago’ en el undécimo juego y quedó 6-5 a favor, por lo que sacaba por el partido.

Efusivo, el tenista local corrió hacia su banca y, en el camino, le dio un durísimo golpe con el hombro al chileno en el rostro.

Una vez terminado el duelo, que fue decretado en favor del belga por 6-3, 4-6 y 7-5, el 133 del ATP enfrentó los micrófonos, donde criticó la situación vivida.

“Estaba dejándome la vida y dando el 100%. De repente veo que Bergs salta hacia mi y que despierto dos segundos después en el suelo. Perdí la conciencia tres segundos, me desmayé y no entendía la situación”, dijo el tenista.

Cabe destacar que Garin fue acompañado en la conferencia por el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, quien también apoyó el reclamo de su pupilo.

Por su parte, Cristian Garin profundizó su crítica y aseguró que le “hubiera gustado terminar el partido”.

“Me obligaban a jugar cuando yo tenía una contusión y estaba mareado, nos parece muy poco prudente y poco sensible lo ocurrido. No tengo palabras para definir lo que pasó. Miro tenis desde que nací y nunca había visto algo así. Me siento mal y me da pena que el árbitro me obligara a jugar”, añadió.

Horas más tarde, a través de su cuenta de Instagram, ‘Gago’ hizo hincapié en la injusticia de lo vivido en el estadio hard indoor de Hasselt, con un dardo directo la Federación Internacional de Tenis (ITF por su nombre en inglés).

“Años amando este deporte, viendo millones de partidos y nunca vi, ni pensé vivir algo así. Mucha pena después de todo el esfuerzo de la semana y todo el trabajo en equipo. Gracias a la ITF por la CERO PREOCUPACIÓN POR MI SALUD“, remató el tenista chileno.

Junto con la crítica a la ITF, la tercera raqueta nacional compartió una imagen en donde se puede ver el perfil de su rostro, con las secuelas del fuerte golpe que recibió de parte de su colega, el belga Zizou Bergs.

Así fue la agresión que recibió Cristian Garin en Copa Davis