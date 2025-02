El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, criticó los procesos y protocolos que se sucedieron tras la agresión que sufrió su pupilo, el tenista Cristian Garin, sobre el final del duelo ante el belga Zizou Bergs (60° del ATP).

Recordemos el tenista local golpeó, aparentemente sin intención, al chileno en medio de una desatada celebración tras quebrar el saque. Garin cayó e incluso habría quedado inconsciente un par de segundos.

Y, lejos de lo que esperaba el equipo chileno, es decir que sancionaran el hecho como agresión, Cristian Garin terminó siendo obligado a volver a jugar, pese a las consecuencias del golpe.

En la conferencia posterior al cierre del duelo, que se precipitó luego de que la tercera raqueta nacional no pudiera continuar jugando, Massú cuestionó el actuar del doctor neutral designado para el duelo. “Acá no hubo debido proceso, para nada”, dijo Massú.

“Lo que más creo que funcionó mal es que no hayan visto a Cristian. ¿Cómo puede ser posible que el doctor neutral no lo vea? O no lo saque de ahí. Hubo cero análisis”, se pudo escuchar en palabras recogidas por el periodista Eugenio Salinas para Radio Bío Bío.

“¿Tú sabes cómo es recuperar a Cristián mentalmente para que salga en el 5-6, el tercer set, a jugar un game? ¿Y después tiene que jugar bien? ¿Para qué? ¿Para que hagan cuatro saques y pierdan cuatro puntos seguidos? ¡Déjese joder, hueón!”, reclamó indignado el capitán del equipo chileno.

Nicolás Massú pidió también un trato igualitario para todos los países que compiten en Copa Davis, acusando discriminación hacia Chile.

“Nosotros jugamos el año pasado con Perú en Chile, y nos pusieron la regla de jugar con cuatro mil personas. Tuvimos que hacer una cancha no sé cuánto tiempo antes porque teníamos que mejorar esto”, recordó Massú.

De igual manera, acusó que en la actual llave, que se juega en la ciudad de Hasselt, al este de Bruselas, “jugamos en un estadio para dos mil personas, y les dieron permiso. Entonces, yo creo que tienen que tratar a todos los países iguales”, cerró.