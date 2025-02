Cristian Garin, 133° del mundo, estalló en furia contra el juez de silla Carlos Ramos tras el duro golpe que recibió de parte de Zizou Bergs (60° del ATP) mientras se disputaba el cuarto punto de la llave de Copa Davis entre Chile y Bélgica.

Tras recibir el impacto, el tenista chileno cayó en la pista, frente al juez de silla, e incluso perdió el conocimiento. El duelo estaba 3-6, 6-4 y 5-6 en favor del local.

Pese a lo espectacular del impacto, Bergs alegó inocencia y encontró clemencia en el árbitro Carlos Ramos, quien solo amonestó al belga.

Y por el contrario, junto con los comisionados de la competencia, insistieron en que el chileno retornara a jugar lo antes posible.

No obstante, la negativa de Garin y del equipo tras Gago fue rotunda, lo que genero la molestia del ‘umpire’ quien procedió a advertirle con una posible expulsión.

Garin, aún con las molestias propias de la agresión recibida, pasó de la incredulidad a la indignación, y estalló en furia contra Ramos. Le hizo ver lo injusta de la determinación que exculpó a Zizou Bergs.

“Yo no voy a jugar, porque no tienes los huevos para echarlo a él, échame a mi”, le recrimino Cristian Garin a Carlos Ramos.

Luego, le hizo ver lo grave de la situación, sin encontrar respuesta positiva en el juez de silla.

“Alguien pasa, me arroya la cabeza después de 3 horas jugando, jamás me pasó. Me noqueó, caí al suelo y me desmayé, nunca me había desmayado en la vida”, le dijo Garín a Ramos, mientras a su espalda integrantes del equipo chileno, como Jorge Aguilar, le gritaban a la tercera raqueta chilena que no volviera a jugar.

En definitiva, el juez no cambió de parecer y ratificó la derrota de Cristian Garin y el triunfo de Bélgica en la llave por los qualifiers de Copa Davis por 3-1.