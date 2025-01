El italiano Jannik Sinner revalidó el domingo el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y a la hora de recibir el trofeo dejó un bonito gesto hacia un fallecido ícono del deporte.

Tras superar en la final y en tres sets al alemán Alexander Zverev, el número 1 del mundo recibió la copa calzando unas zapatillas muy especiales. Sinner se cambió de calzado y se puso el modelo ‘Nike Air Force 1 Low Retro QS Bryant’, rindiendo un homenaje al legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant.

Una manera sutil y respetuosa para conmemorar un año más de la trágica muerte del recordado crack de Los Angeles Lakers.

Cinco años han pasado ya desde el fatídico 26 de enero de 2020 en el que la estrella de la NBA perdió la vida junto a su hija Gianna cuando el helicóptero en el que volaban se estrelló en Calabasas, California.

Sinner se calzó unas zapatillas que combina los colores característicos de los Lakers, blanco con detalles en amarillo y púrpura, en alusión al equipo donde Kobe dejó un legado imborrable. Además, aparece el mítico número 8 en la parte de atrás.

Jannik Sinner spotted with the new Kobe Bryant x Air Force 1 Low Retro QS 'Lakers Home' during the trophy ceremony

2025 marks the 5th year since the passing of Lakers legend, Kobe Bryant#AusOpen pic.twitter.com/9csMxfZpOT

— Philip Fama (@tweener_head) January 26, 2025