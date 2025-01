El italiano Jannik Sinner (n.1), defensor del título, mostró su firmeza frente al estadounidense Ben Shelton (n°21) en las semifinales del Australian Open, al imponerse por 7-6(2), 6-2 y 6-2, en dos horas y 36 minutos.

La creatividad del anárquico Shelton se mantuvo a flote durante una primera manga en la que perdonó dos puntos de set al saque (duodécimo juego). Se impuso finalmente en el ‘tie break’, y con facilidad, la repetición y solidez de un Sinner que acabaría el choque con 27 errores no forzados que evidenciaron los 51 de su rival.

Shelton, que recibió tratamiento médico durante el transcurso del segundo set, donde rapidamente Sinner se puso con un claro 4-0, disputó su segunda semifinal de Grand Slam. Se estrenó en esta ronda en el último ‘major’ neoyorquino, donde cayó frente al serbio Djokovic, tras convertirse en el estadounidense más joven en superar los cuartos de final del US Open desde Michael Chang en 1992.

Se hizo el italiano con el segundo set por un contundente 6-2, marcador que repitió en el tercero, para llevarse el partido en poco más de dos horas y media.

Sinner se convirtió con tres presencias en el segundo italiano, tanto en hombres como en mujeres, con más participaciones en una final de Grand Slam, superando a sus compatriotas Jasmine Paolini y Francesca Schiavone.

Es la primera vez que el número uno ha conectado 20 triunfos consecutivos y se confirmó como el primer tenista en lograr dicha gesta, desde que el serbio Djokovic lo lograra desde las Finales ATP de 2022 hasta el torneo de Dubai en 2023.

A second AO final for the defending champ 🦊#AO2025 pic.twitter.com/t6TOFaqnr0

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025