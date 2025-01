La catalana Paula Badosa, undécima cabeza de serie, aseguró en la rueda de prensa tras su victoria en la tercera ronda del Abierto de Australia que deberá de enfocar su siguiente partido de una forma “más práctica y menos emocional”.

Esto luego de superar con inconvenientes a su rival y amiga, la ucraniana Marta Kostyuk, en tres parejos sets.

Durante el enfrentamiento, incluso, llamó la atención cuando ‘protagonizó’ una rabieta hacia el sector donde estaba su entrenador, Pol Toledo, y el griego Stéfanos Tsitsipas, su novio.

Badosa, en uno de los descansos, desesperada por no encontrar su mejor nivel, tomó su raqueta e hizo el gesto de “¡Ven acá y entonces juega tú!”.

La acción desató las risas del propio Tsitsipas, que también, usando sus manos, le pidió tranquilizarse a la distancia.

Tras la victoria, Badosa fue interrogada si su gesto de molestia fue dirigido contra su pareja y aclaró que “ha sido con mi entrenador”.

“Si dicen Stefanos va a haber más visualizaciones. Interactúo con mi entrenador y Stefanos es un apoyo emocional. Hacía mucho viento y me pedía unas cosas que no podía ejecutar. Era duro, mentalmente lo he aceptado en algunos tramos y mi nivel subió”, detalló.

Consignar que Badosa se enfrentará en los octavos de final a la serbia Olga Danilovic.