Puso al público de pie. El español Carlos Alcaraz protagonizó uno de los momentos más destacados de la presente edición del Australian Open, en medio de su enfrentamiento con Nuno Borges.

Y es que el hispano hizo gala de su enorme juego defensivo, en un punto donde concluyó incluso arrojando su ‘raqueta’ para pasar la pelota del otro lado de la red. Y le resultó.

Antes de soltar el elemento de su mano, ‘Carlitos’ ya había devuelto de manera impresionante un ‘remache’ y un ‘drop shot’ de su rival.

El portugués, con Alcaraz en el piso y ya sin poder hacer más daño, acabó llevándose el punto. Después sonrió, posiblemente, por todo lo que tuvo que hacer para quedárselo.

El impacto de los presentes fue tremendo. La gran mayoría se levantó de sus asientos y aplaudió en agradecimiento al nivel exhibido por ambos.

Consignar que el duelo acabó en victoria para el español en cuatro sets: 6-2, 6-4, 6-7 y 6-2.

SHOWTIME on RLA 🎬

Carlos Alcaraz and Nuno Borges send the crowd into a frenzy 😲

@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/QdR9QvzogY

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025