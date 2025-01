Nicolás Jarry (N°34) sucumbió en la 1era ronda del Abierto de Australia ante el N°1 del mundo, Jannik Sinner, quien debió luchar ante el chileno para concretar su primera gran victoria en su misión por defender su puesto y conseguir el primer Grand Slam del año.

7-6, 7-6 y 6-1 fue el resultado en favor del italiano, quien debió sacar a relucir todo su juego para eliminar al chileno y tras su victoria, alabó el juego de Jarry, pero también su sincero y le respondió.

En sus primeras palabras, Sinner detalló que “ha sido un partido duro, sobre todo los dos primeros sets. Podrían haber caído de su lado, pero estoy muy contento de cómo he manejado la situación”.

Posteriormente reveló que Nicolás “jugó muy, muy bien en los dos primeros sets. Especialmente, en la manera en la que sacó en los momentos importantes. También, desde el fondo de la pista, ha devuelto muy bien, siendo muy agresivo. Podría haber perdido los dos primeros sets”.

“Nunca se sabe. Los tiebreaks los manejé muy bien. Un set se te puede ir de manera muy rápida en estas condiciones”, sentenció.

El cruce entre Sinner y Jarry

No obstante, no dejó pasar la oportunidad y le respondió a Nicolás Jarry, quien habló sobre la diferencia en el caso de dopaje y el apoyo que tuvo el italiano, algo muy diferente a lo que fue su polémico caso.

Las palabras del chileno fueron contundentes al sentenciar que “me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo él cuando me pasó a mí. Eso es algo que a mí me afecta personalmente”.

“Lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar”, detalló Jarry en diálogo con El Deportivo.

La respuesta de Sinner

En su respuesta, Sinner apuntó que “soy honesto y no sé los detalles de su caso. Para mí es difícil decir lo que pasó. No puedo hablar de diferencias de trato. Hay un protocolo. No es mi culpa si el protocolo no funcionó bien”.

“Lo siento por los jugadores que están pasando por este tipo de cosas, pero no sé las diferencias de mi caso y el suyo”, señaló.

“Solo sé lo que me ocurrió a mí. Y que todavía me sigue ocurriendo. Al final, me juzgaron como inocente. La cantidad que encontraron en mi cuerpo es menos de una billonésima parte de un gramo. No sé cómo fue su caso”, finalizó.

Lo cierto es que ahora Jannik Sinner sigue en carrera en suelo australiano, donde tendrá que batallar ante el local Tristan Schoolkate, quien dejó en el camino al japonés, Taro Daniel.