Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El tenista chileno Alejandro Tabilo no ha tenido un buen comienzo en la temporada 2025, al caer en el ATP de Auckland y ser derrotado por Carballés Baena tras una remontada. Se ha revelado que Tabilo no está en óptimas condiciones físicas, lo que le impide participar en la llave de Copa Davis ante Bélgica. Su entrenador, Horacio Mata, confirmó que no podrá jugar debido a molestias en la espalda que arrastra desde hace tiempo, priorizando su recuperación. Esta ausencia representa un duro revés para el equipo chileno en su enfrentamiento ante Bélgica en la ronda clasificatoria de la Copa Davis.