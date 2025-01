El italiano Jannik Sinner, vigente campeón del Abierto de Australia y actual número uno, analizó su victoria contra el chileno Nicolás Jarry, 36 del mundo, de quien alabó su saque y agresividad desde el fondo de la pista y los apuros a los que le sometió en los dos primeros sets, en su debut en el torneo de Melbourne.

“Jugó muy, muy bien, especialmente con su saque y desde el fondo de pista, restaba muy bien y era agresivo”, destacó el de San Candido sobre el chileno, un tenista siempre batallador y que tuteó al 1° del orbe en las dos primeras mangas.

“Podría haber incluso perdido los dos primeros sets, nunca se sabe, pero sé cómo me manejo en ese tipo de situaciones, especialmente en los tie-breaks”, confesó.

Jarry siempre le ha creado problemas al italiano con su poderoso saque y su desparpajo en la red, pero este lunes su empuje se vio debilitado en un tercer set en el que no tuvo opción ante Sinner, el vigente número uno del mundo.

Forza 💪🏻💪🏻 Happy about my first match of 2025 🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/XkxaGJoMac

— Jannik Sinner (@janniksin) January 13, 2025