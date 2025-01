En los últimos años de su carrera como tenista, Marcelo ‘Chino’ Ríos seguía deslumbrando con su talento único e irrepetible. Y alguien que lo vivió en carne propia fue el argentino Gastón Gaudio, quien no sólo no pudo ganarle nunca un partido, sino que tampoco ningún set.

Por eso mismo, años más tarde y tras el retiro de ambos, el campeón de Roland Garros en 2004 no se cansó de repetir públicamente la ‘paternidad’ del ex número uno del mundo, reconociendo que lo “hacía sentir un tarado” dentro de la cancha y, de paso, contando algunas alocadas anécdotas para el recuerdo.

“Me hacía sentir un tarado”

De 2002 a 2003, de las cinco veces que los tenistas sudamericanos se enfrentaron, el ‘Chino’ ni siquiera perdió un set, quedando en la cabeza del ‘Gato’ como una de sus peores ‘pesadillas’ en su carrera deportiva.

Así lo reconoció en 2008, mientras se encontraba en un entrevista homenaje en Fox Sports junto a Fernando Niembro, confesando que al único jugador que le quedó una espina clavada fue con el ‘Zurdo de Vitacura’.

“Me gustaba mucho como jugaba y nunca en mi vida le pude ganar, ni le voy a ganar. Me parecía tan fenómeno jugando al tenis que me hubiese gustado hacer algo más contra él”, develó con risa nerviosa el trasandino.

En 2011, Gaudio volvió a revelar públicamente su ‘trauma’ con Ríos, asegurando que al tenista que siempre odiaba enfrentar era al chileno, en un programa homenaje a él mismo en ESPN.

“Sentía que me sobrepasaba en el talento. No podía entrar a la cancha. Me hacía sentir un tarado dentro de ella, me paseaba”, remató el nacido en Adrogué (Buenos Aires), quien admitió las frustraciones que les hizo pasar el ‘Chino’.

El apabullante historial de Ríos sobre Gaudio

En total, fueron cinco veces las que se enfrentaron estos tenistas sudamericanos. ¿El historial? Cinco triunfos del ‘Chino’ sin conceder ningún set. Y eso que el chileno se encontraba en sus últimos años como deportista profesional.

Con 23 años, la primera vez que Gaudio se midió ante Ríos fue en primera ronda del Masters de Cincinnati de 2002. En ese entonces, el ‘Zurdo de Vitacura’ se encontraba lejos del ‘top 10’, específicamente en el puesto n°24 del ranking ATP, pero seguía siendo todo un espectáculo para aficionados y colegas.

Por su parte, el ‘Gato’ se encontraba en el puesto n°21 y, justamente ese año, había logrado levantar sus dos primeros títulos de ATP en Barcelona y Mallorca. Sin embargo, la trayectoria dominó al talento promisorio y, de esta manera, el chileno lograba su primera victoria ante el argentino. ¿El resultado? Un categórico 6-3 y 6-2.

Dos meses después llegó la opción de revancha para el tenista trasandino en el Masters de Madrid y, nuevamente, en dos sets (6-2 y 6-2) y menos de una hora de juego, el ‘Chino’ volvía a imponerse, incluso, luego de revertir seis puntos de quiebre en la última manga.

Tuvo que pasar un año para que, en el ATP de Viña del Mar de 2003, volvieran a enfrentarse. Esta vez, en una instancia más atractiva como lo eran los cuartos de final del certamen local, donde Ríos se posicionaba como el gran favorito pese a su caída en la clasificación ATP (37°). El encuentro era una final anticipada, ya que Gaudio (22°) era el mejor ‘rankeado’ de la competición. Aún así, el ídolo local dio una exhibición de tenis y volvió a conseguir una victoria por 6-3 y 6-2.

Con el torneo viñamarino como antesala, apenas pasaron semanas para que los sudamericanos volvieran a encontrarse en el Masters de Indian Wells. Originalmente, el rival en primera ronda del oriundo de Vitacura era el estadounidense André Agassi, pero una lesión no dejó que los hinchas volvieran a presenciar esta rivalidad. Su lugar lo tomó el ‘Gato’, quien sólo aguantó 14 minutos del partido, abandonando el encuentro cuando éste iba 4-0 para el zurdo. ¿El motivo? Dolores estomacales.

Como guinda de la torta de esta ‘paternidad’ de Marcelo Ríos sobre Gastón Gaudio, el último cruce entre estos tenistas se produjo en la Copa Mundial por Equipos de 2003 en Düsseldorf, Alemania. Un certamen que significó el primer título mundial para Chile.

El conjunto nacional compartía grupo con los locales, Suecia y, por supuesto, Argentina. Ya habiendo batido a sus rivales europeos, los chilenos se jugaron la clasificación frente a los trasandinos. El último duelo, por supuesto, el ‘Chino’ vs. el ‘Gato’, por expresa petición del ‘Zurdo de Vitacura’ a su entrenador, Horacio de la Peña, según reveló el propio coach años más tarde. La jugada le salió bien y, tras un doble 6-3, el zurdo abrió el camino para el título.

El mítico “Hoy se sale, Gato” y la ácida respuesta del ‘Chino’

El claro dominio de Ríos dentro de la cancha no ha sido el único tema que ha tocado Gaudio a la hora de hablar públicamente del ‘Chino’. Y es que, en una entrevista en el programa argentino ‘Perros de la Calle’, el extenista trasandino contó una curiosa anécdota con el chileno, cuando éste venía de quedar eliminado en primera ronda en un torneo en Basilea, Suiza.

“Jugué tipo 7 de la tarde y pierdo 6-1 y 6-2. Vuelvo al hotel, entro al lobby y veo al ‘Chino’ en las mesas del bar. Ya eran como las 10 de la noche y estaba vestido de tenis, siendo que su partido había terminado a las 3 de la tarde. Lo veo con short, con el bolso de las raquetas y en una mesa con 17 cervezas“, comienza relatando el campeón de Roland Garros en 2004.

Pese a quedar en shock, la historia no termina ahí, ya que la respuesta del ídolo nacional fue lo que más sorprendió a Gaudio. “Le digo: ‘¿Pero me estás jodiendo? No subiste ni a cambiarte’. Él me dice: ‘Hoy se sale, Gato’. Ya no se podía mantener en pie”, reveló el argentino, quien aceptó la propuesta de su colega, pese a que aseguró que no había forma que terminara bien la noche.

El relato sigue. Y es que, después de beberse las cervezas, los exdeportistas sudamericanos acabaron en un exclusivo y elegante bar de la ciudad, donde Ríos siguió haciendo de las suyas hasta más de las tres de la mañana.

“Le digo: ‘Chino, ya no puedo más, me voy’. Y me dice: ‘No, espera un poco, acompáñame’. Lo sigo y se mete directo en el baño de mujeres. Lo veo y le digo: ‘¿Qué haces? ¿Estás loco?’. Me dice: ‘No, por acá entró una amiga y la quiero ver"”, develó Gaudio, quien también remarcó que a los siete minutos un guardia gigante lo echó del local agarrándolo de su coleta y empujándolo hasta la calle.

“Cae y se queda mirando frente al boliche. Yo adentro y él afuera. Salgo y estaba el Chino tirado. Le digo: ‘¿Pero estás enfermo de la cabeza? ¿Cómo haces eso? Es obvio que te iban a echar’. Y me dice: ‘Estos tipos no entienden nada. Espérame acá’. Toma carrera, va corriendo, pega una patada y estalla el vidrio del lugar. Vuelve corriendo y dice: ‘Vamos, vámonos"”, cerró el trasandino.

En 2020, en plena pandemia, la respuesta del chileno no se hizo esperar tras ser consultado por esta anécdota en una entrevista con Álex Rossi, donde aseguró que Gaudio era “un mitómano”.

“Tiene una personalidad muy extraña. Es un tipo que se esconde mucho en él y yo se lo he dicho. Es una historia que se inventó”, recalcó el ‘Chino’.

En ese sentido, tres años más tarde en el programa ‘Podemos Hablar’ de CHV, reafirmó sus dichos: “Ese hueón inventa historias… Yo no me acuerdo de haber salido con Gaudio, nunca. Hemos salido a comer y me cago de la risa, sí es muy simpático. Pero está mal, sigo diciendo que está mal, no está bien de la cabeza”.