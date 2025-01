El tenista francés Gael Monfils derrotó este sábado al belga Zizou Bergs por 6-3 y 6-4 en la final del torneo de Auckland y, con 38 años y 4 meses, se ha convertido en el ganador con más edad desde el inicio del circuito ATP en 1990.

De paso, el 52° del mundo se convirtió en el campeón más veterano de la era abierta desde 1977, cuando el legendario Ken Rosewall se impuso en Hong Kong con 43 años.

Monfils, que en Nueva Zelanda ha logrado su decimotercer título -20 años después del primero-, mostró su determinación a ganar por la vía rápida.

Apoyado en su potente saque, se puso 4-1 en 24 minutos y no tuvo problemas para llevarse el primer set por 6-3.

En la segunda manga, al francés le bastó con ser agresivo desde la línea de fondo y esperar los errores de un rival que, procedente de la previa, disputaba su primera final y cedió el set por 6-4, para entregar el partido tras una hora y 37 minutos.

“Era mi segunda final como papá y estoy feliz de haberlo logrado y de ganar”, afirmó Gael Monfils tras imponerse en un torneo que se le da bien a los franceses, ganadores en tres de las últimas cuatro ediciones.

“La edad es solo un numero y pude demostrar que sigo jugando muy bien al tenis”, concluyó el experimentado tenista francés.

The moment @Gael_Monfils etched his name in history as the oldest ATP Tour champion 🫡 @ASB_Classic | #ASBClassic25 pic.twitter.com/aduhDjd9lU

— ATP Tour (@atptour) January 11, 2025