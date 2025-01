El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, ya cuenta las horas para comenzar una nueva edición cargada de adrenalina, con las mejores raquetas del circuito batiéndose a duelo para encontrar al primer campeón del año 2025.

Hasta allá fue donde llegó la leyenda viviente y activa del tenis mundial, Novak Djokovic, quien tiene pasado con el país oceánico y así lo recordó en una entrevista con GQ, en donde recordó su ‘traumática’ experiencia en suelo australiano en enero del 2022.

Primero hay que recordar que el serbio fue deportado en una episodio surrealista de su carrera que incluyó una detención y aislamiento en el aeropuerto, un confinamiento forzado en un hotel de detención para refugiados, dos juicios en donde se definió que era un “peligro” para la salud pública del país.

Fue en su conversación con la prestigioso medio que recordó y detalló que “mientras esperaba en el hotel para los detenidos, me dieron un papel con cientos de iconos: pasta de dientes, cepillo de dientes, agua, comida… tenía que elegir y cada uno de ellos valía un total de puntos”.

“Podía recibir hasta un total de 60 puntos. Lo hice y entregué el papel. Veinte minutos después, volvieron y me dijeron que habían cometido un error, que tenía 30 puntos y no 60. Pensé que estaban bromeando”, destacó.

Más tarde siguió su relato asegurando que “cuando gané el primer juicio, fui libre. Bueno, libre, si a eso le puedes llamar libertad. Estaba en una casa alquilada y la policía me seguía a todos lados, incluso había un helicóptero sobrevolando la Rod Laver mientras entrenaba”.

“No tenía acceso al vestuario principal, tuvieron que buscarme un vestuario alternativo para poder cambiarme y darme una ducha. Me sentía como una especie de fugitivo”, afirmó.

Los problemas tras no vacunarse contra el COVID

Sin embargo, eso no quedó ahí y fue más allá en su historia al sentenciar que “la sentencia de los jueces decía que no podían cuestionar el derecho del ministro. Fue algo totalmente político. No tuvo nada que ver con las vacunas o con el COVID, fue político. Los políticos no podían soportar que estuviera allí: les hacía menos daño deportarme que mantenerme allí”.

“Con mi situación en Australia fui etiquetado como el villano número uno del mundo. Todavía hoy, el 99% de la gente no sabe por qué me deportaron de Australia. Por qué motivos. La gente piensa que me deportaron de Australia porque no me vacuné, que traté de forzar mi entrada al país, lo que es completamente falso”, deslizó.

Posteriormente contó que “mi posición es exactamente la misma hoy que hace un par de años. No soy provacunas ni antivacunas, soy prolibertad de elección para ti y para tu cuerpo. No creo que sea correcto que alguien me quite la elección de elegir qué quiero en mi cuerpo”.

Los problemas de salud tras su tormenta en Australia

Ya para terminar su relato, Djokovic reveló que “cuando llegué a casa tuve problemas de salud, y me di cuenta de que en aquel hotel en Melbourne me alimentaron con comida que estaba contaminada. Hice algunos descubrimientos cuando regresé a Serbia. Jamás había confesado esto públicamente, pero descubrí que había una alta cantidad de metal pesado en mi cuerpo. Tenía altos niveles de plomo y mercurio”.

“La única forma de que eso estuviese ahí era por la comida. Me sentía enfermo, como una simple gripe, pero después de varios días me hice tests y ese fue el resultado. A partir de ahí me hice tests de toxicología“, añadió.

Por último, aseguró que “para mí, es agua pasada. Para mi mujer, mis padres y mi familia, no. Yo estoy bien. Jamás guardé rencor a los australianos. Todo lo contrario, he conocido a muchos australianos que me pedían perdón por el tratamiento que recibí, que estaban avergonzados de su propio gobierno”.

“Amo estar en Australia y mis resultados dan fé de la sensación que siento al jugar al tenis y estar en ese país. Pasé página, por completo. En todo caso, aquello fortaleció aún más mi deseo de conseguir esos resultados”, finalizó.