La leyenda del tenis, Novak Djokovic, sorprendió hace algunos días al anunciar su nuevo entrenador para los próximos desafíos: Andy Murray.

Sí, el serbio escogió a uno de sus ‘archirrivales’ de la disciplina, retirado oficialmente de la actividad en agosto pasado tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En este sentido, ‘Nole’ reveló en las últimas horas el por qué de su elección: “Barajamos varios nombres y comprendí que el entrenador perfecto para mí en este momento sería alguien que hubiera pasado por las experiencias que yo he pasado”, expresó en declaraciones a Sky Sports.

“Posiblemente un ganador de múltiples Grand Slams, ex número uno del mundo. Estaba pensando en diferentes personas y Andy Murray apareció en las conversaciones que tuve con mi equipo. Y dije: “Está bien, voy a llamarlo y ver cómo va”, agregó, según consigna Mundo Deportivo.

Al ser consultado por la reacción que tuvo el británico, Djokovic detalló con una sonrisa que “le pilló por sorpresa porque no se lo esperaba. Conectamos muy rápido y lo aceptó después de unos días. Muy emocionado”.

“Es una sorpresa para mí y para todos, pero es emocionante para el tenis. Ha sido uno de mis mayores rivales y tenemos la misma edad, hemos jugado en todas las pistas centrales principales. Estoy deseando empezar en pista con él la preparación de la próxima temporada”, cerró.

