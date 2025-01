El serbio Novak Djokovic se despidió este viernes del torneo ATP de Brisbane al caer en los cuartos de final ante el ‘gigante’ estadounidense Reilly Opelka, quien se impuso por 7-6(6) y 6-3 tras firmar un total de 16 saques directos.

El norteamericano, 293 del ránking mundial, de 2.11 metros y 27 años, con cuatro títulos en su historial aunque los últimos en Dallas y Houston en el 2022 y con la final del Masters 1000 de Canadá como mérito más llamativo, logró una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse al ganador de 24 Grand Slam que regresaba en Brisbane a la competición desde septiembre pasado, en el Masters 1000 de Shangai.

En su preparación para el Abierto de Australia Djokovic dejó dudas. Tras ganar al australiano Rinky Hijikata y el galo Gael Monfils en las rondas anteriores, fue superado por Opelka, un tenista de menor rango pero experto en superficies rápidas.

El serbio mantuvo un buen ritmo en el primer set, pero acusó la perdida de la manga en el desempate. Después, en el segundo, cedió su saque en el cuarto juego y ya no lo recuperó.

Djokovic, que en el 2024 no logró título alguno en el circuito aunque fue campeón olímpico en París, no pudo evitar el primer batacazo del 2025, a nueve días del inicio del primer Grand Slam de la temporada.

Opelka jugará en segunda ronda contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard, que se impuso al checo Jakub Mensik por 7-5 y 7-6.

La otra semifinal la disputarán el checo Jiri Lehecka, que eliminó al chileno Nicolas Jarry y el vigente campeón, el búlgaro Grigor Dimitrov, que superó al australiano Jordan Thompson.

