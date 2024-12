Novak Djokovic y Nick Kyrgios se estrenaron este lunes como pareja en la categoría de dobles del torneo ATP de Brisbane, en Australia, duelo que marcó el regreso del tenista local después de un año y medio apartado de las canchas por las lesiones.

Ambos derrotaron al austriaco Alexander Erler y al alemán Andreas Mies en un emocionante tercer set que se resolvió por 10-8, después de ganar el primer set por 6-4 y perder el segundo en el tiebreak (7-4).

Y Kyrgios, de 29 años, dejó un momento que no tardó en viralizarse. Fue protagonista de un genial punto que terminó siendo festejado por ‘Nole’ y por todo el Pat Rafter Arena.

El australiano se sacó de la manga un audaz golpe entre las piernas a mediados del segundo set, específicamente en el séptimo juego con el score 3-3. Un tiro elevado que fue remachado a medias por sus rivales, Nick volvió a arremeter con su drive y finalmente el binomio austriaco-alemán dejó la respuesta en la red.

Tras cartón, Kyrgios salió celebrando a toda velocidad el punto por el borde de la pista y fue seguido por Djokovic. Todo mientras el público valoró la acción de su compatriota con una ovación.

Apuntar que el tenista australiano había jugado su último encuentro en junio de 2023 en Stuttgart (Alemania), en su único partido disputado desde octubre del año anterior, en el que llegó a la final de Wimbledon.

Diversas lesiones, en particular en la rodilla y la muñeca, impidieron regresar a las pistas a uno de los jugadores más mediáticos y controvertidos del circuito, tanto por su talento como por sus comportamientos antideportivos.

He's back 🥳@NickKyrgios up to his old tricks in his first match back#BrisbaneInternational pic.twitter.com/XXnynsivJB

— Tennis TV (@TennisTV) December 30, 2024