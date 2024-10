El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se dio de baja del Masters 1.000 de París, el último de la temporada, a causa de un virus estomacal un día antes de su debut, indicaron este martes los organizadores.

Precisaron que el jugador se vio infectado por ese virus “antes de su llegada a París”.

Garantizado ya de acabar el año en lo más alto del ranking y con el billete en el bolsillo para el Masters de Turín, Sinner deja el camino despejado para el español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, que debutará este martes contra el chileno Nicolás Jarry, por un puesto en tercera ronda.

Sinner tenía que jugar contra al ganador del partido entre el estadounidense Ben Shelton y el francés Corentin Moutet.

Finalmente, el puesto del italiano en el cuadro final será ocupado por el francés Arthur Cazaux, rescatado de la fase previa.

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin ❤️‍🩹#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024