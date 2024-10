Este martes, el español Carlos Alcaraz venció al chileno Nicolás Jarry por 7-5 y 6-1 para abrochar su boleto a los octavos de final del Masters 1.000 de París.

La resistencia de final de año de Alcaraz comenzó a ponerse a prueba contra un rival correoso, Jarry, que se lo puso más difícil de lo que refleja el marcador, al menos en la primera manga y por momentos pareció que podía repetirse el susto del pasado torneo de Buenos Aires, cuando el chileno le derrotó en semifinales.

Pero la ventaja inicial de 3-0 condujo a la relajación y un bajón de ritmo permitió a Jarry reengancharse al partido tras arrebatar el servicio del número 2 del mundo en el noveno juego y empatar a 5.

Tuvo que volver a acelerar Alcaraz para apuntarse los dos siguientes juegos y cerrar el primer parcial, que el chileno cedió con una doble falta.

Bien asentado en su juego, el chileno puso bajo presión el juego de servicio del español, que empezó defendiéndose el segundo set, pero que vio cómo la precisión de Jarry iba perdiendo enteros.

No le dio opción Carlos Alcaraz, que entendió que no podía permitir que su rival volviera a reengancharse al duelo y que mantuvo la firmeza hasta cerrar el partido y colocarse en los octavos.

Los cuartos de final lo tiene ahora a un paso y su rival saldrá este miércoles del duelo entre el francés Ugo Humbert y el estadounidense Marcos Giron.

Up and running 🙌@carlosalcaraz moves into the round of 16 with a 7-5 6-1 win over Jarry. #RolexParisMasters pic.twitter.com/WoMRMMkswz

— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2024