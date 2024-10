Una verdadera imagen insólita dejó el duelo de el kazajo Alexander Bublik y el ruso Roman Safiulin, excelsos tenistas que se vieron obligados a disputar su encuentro en una cancha de entrenamiento en suelo chino.

En el marco del Masters 1.000 de Shanghái, el kazajo y el ruso no pudieron disputar su encuentro válido la tercera ronda una de las canchas del certamen chino y fueron obligado a enfrentarse en una cancha de entrenamiento con solo el juez de silla como asistente oficial del evento.

La arena en donde se enfrentaron ambos tenistas era techada, con un puñado de hinchas y solo una cámara para registrar todo.

Además, no habían marcadores digitales y tecnología necesaria para una competencia de este nivel, siendo el marcador del compromiso ejecutado de manera manual para llevar el conteo de los puntos.

En lo netamente deportivo, Safiulin dio el golpe logró avanzar a la siguiente ronda tras vencer a Bublik por 6-4 y 6-2, en un insólito partido que se suma a las polémicas del Masters 1.000 de Shanghái.

Cabe recordar que hace algunos días fue Daniil Medvedev quien golpeó la mesa en China debido al nivel “no profesional” de las pelotas en el Masters 1.000, mientras que en la jornada de hoy se registró un ‘grosero’ error que terminó en la eliminación del veterano Stan Wawrinka.

The show must go on 😄

Bublik & Safiullin battling on an indoor court due to the rain in Shanghai#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/qNavn5todK

— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2024