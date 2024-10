Un insólito error que costó una eliminación acaba de ocurrir en el Masters 1.000 de Shanghái, luego de que una mala coordinación del juez de silla del compromiso entre Stan Wawrinka y Fabio Cobolli, terminara por despachar al veterano jugador suizo del certamen en suelo chino.

Resulta que en el duelo ante el helvético y el italiano, Cobolli terminó eliminando a Wawrinka en tres set por 6(6)-7(8), 7(7)-6(4) y 6-3, siendo este último parcial el que desató la polémica por un error del reconocido árbitro, Carlos Bernardes.

Resulta que en el segundo game del último set, Bernardes cometió un insólito error al distraerse contactando por radio a parte de la organización en pleno punto de Wawrinka.

Carlos no ve el punto y ni Wawrinka ni Cobolli se dan cuenta que el árbitro no registró el punto que hubiese sido el 15-0.

Posteriormente, Cobolli ganó un punto y en vez de registrar el 15-15, Carlos Bernardes apuntó un 0-30.

Nadie se percató de lo ocurrido y Cobolli terminó quedándose con el quiebre y game para posteriormente sostener su juego y arremeter con un 6-3 y despachar a Wawrinka de Shanghái.

Una situación que no ha pasado desapercibida en una realización del Masters 1.000 de Shanghái en donde más de un tenista a apuntado directo contra la organización del certamen por descoordinaciones durante los primeros días de competencias.

Clamoroso errore di Carlos Bernardes in apertura di terzo set.

🎾 Wawrinka vince il primo punto.

🎾 Bernardes si distrae per chiedere degli elettroliti per Cobolli e non marca il punto.

🎾 Cobolli vince il punto successivo, ma invece del 15-15 l'arbitro segna 0-30.

🎾 Sul 15-40… pic.twitter.com/MkG68qaHaF

— TeIegrammi di Tennis (@TelDiTen) October 7, 2024