Un triunfazo en una final soñada. El español Carlos Alcaraz venció al italiano Jannick Sinner y se quedó con el título en el China Open.

El hispano se impuso en un partidazo, que duró tres sets, desatando la locura entre sus fanáticos en Pekín.

Alcaraz incluso empezó en desventaja. Sinner se quedó con la primera manga por un cerrado 7-6, con un tiebreak a su favor igual de equilibrado: 8-6.

‘Carlitos’ no se desesperó. Siguió con su plan perfecto, logró un rompimiento y se quedó con el segundo parcial por 6-4. Todo se definía en el último.

En el set crucial, la paridad se mantuvo. Alcaraz y Sinner protagonizaron puntazos una y otra vez. Con los hinchas enloquecidos llegaron hasta el tiebreak. Ahí el italiano llegó a estar 3-0 arriba, sin embargo, el español despertó y se quedó con la victoria con una racha impresionante de 7 puntos consecutivos.

Con este resultado, Alcaraz subió hasta el casillero número 2 del ranking ATP (empezó el torneo en el 3). Sinner, en tanto, se mantiene líder del listado, aunque el hispano empieza a recortar diferencias.

