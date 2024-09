Alerta en el tenis planetario. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que el pasado jueves 26 de septiembre presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación al caso del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo.

Tras dar positivo dos veces por clostebol, una sustancia prohibida, en el pasado mes de marzo, un tribunal independiente de la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) consideró a Sinner no culpable ni negligente.

La AMA considera que esa conclusión no era correcta según las normas aplicables y, por eso, “solicita un período de inelegibilidad de entre uno y dos años años“, indicando además en un comunicado que “no pretende la anulación de ningún resultado, salvo el que ya haya sido impuesto por el tribunal de primera instancia”.

“Como este asunto está ahora pendiente ante el TAS, la AMA no hará más comentarios en este momento”, manifiesta igualmente el organismo a través del comunicado en el que ha anunciado su decisión.

Desde que diera positivo por primera vez durante un control llevado a cabo en el torneo estadounidense de Indian Wells, la primera raqueta del mundo ha disputado un total de nueve torneos, diez si se incluye el actual Abierto de China en el que se encuentra participando. De ellos ha ganado cuatro, incluido el Abierto de Estados Unidos, segundo Grand Slam de su carrera tras haber conquistado además previamente este mismo curso el Abierto de Australia.

WADA appeals case of tennis player Jannik Sinner. Read more here: https://t.co/vExHGdmkZG

— WADA (@wada_ama) September 28, 2024