Golpe bajo para el número uno de la ATP. La Agencia Mundial Antidopaje presentó una alegación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) solicitando que Jannik Sinner sea suspendido entre uno y dos años del circuito profesional.

La AMA considera que el italiano, que disputa esta semana el ATP 500 de Beijing (China), tiene culpa o negligencia en sus positivos por dopaje. Dio positivo dos veces por clostebol, una sustancia prohibida, en el pasado mes de marzo.

Tras vencer en los octavos de final del certamen asiático al ruso Roman Safiullin, Sinner enfrentó los micrófonos en rueda de prensa y no evadió el tema de la apelación.

“Obviamente estoy muy decepcionado con esta apelación, me ha sorprendido mucho porque tuvimos tres audiencias durante todo el proceso con la ITIA -la agencia encargada de gestionar los positivos en el tenis- y las tres fueron positivas para mí”, dijo la raqueta de 23 años.

“No me lo esperaba, la verdad. Me informaron hace dos días de que iban a presentar este recurso y me dijeron que hoy se haría pública la noticia. No sé, quizá en la Agencia Mundial Antidopaje solo quieran asegurarse de que todo es correcto, pero ha sido una sorpresa para mí. Hay cosas que no se pueden controlar”, sentenció.

De esta manera, el oriundo de San Candido deberá competir en los próximos meses bajo una investigación que puede terminar con un castigo y una larga ausencia de las pistas.

Jannik Sinner is currently 1-3 down on court in Beijing.

Off court, WADA – the World Anti Doping – just released news that they are appealing his case and want a ban of between 1 and 2 years as they view the finding of ‘no fault or negligence’ as not correct. Full statement: pic.twitter.com/lcxg96uwIK

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) September 28, 2024