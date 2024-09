Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El tenista español Rafael Nadal respaldó la decisión de la justicia de no sancionar al italiano Jannik Sinner, quien dio positivo en un control antidopaje. Nadal expresó su confianza en la buena fe de Sinner y en la justicia, afirmando que si no fue sancionado es porque el juez determinó que no se dopó. El español destacó que las autoridades toman decisiones basadas en lo que consideran correcto y que confía en que se haya evaluado de forma clara que no hubo una violación sancionable. Nadal concluyó señalando que cree en la imparcialidad de las decisiones y que la opinión de otros también es respetable.