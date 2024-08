El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, sufrió una temprana eliminación en el Abierto de Estados Unidos al caer en la tercera ronda ante el australiano Alexei Popyrin. Djokovic expresó su decepción por su bajo rendimiento, calificando su nivel de juego como uno de los peores de su carrera, especialmente en el saque. Esta derrota significó que Djokovic termine un año sin ganar un Grand Slam por primera vez desde 2017 y no logre alcanzar su título número 25 de un torneo \'grande\'. El serbio, que llegaba de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, admitió sentirse sin energía y agotado mental y físicamente al no haber disputado previamente torneos en pista dura en la gira norteamericana.

Este viernes, el serbio Novak Djokovic no pudo seguir en carrera en el Abierto de Estados Unidos y cayó eliminado en la tercera ronda. Una temprana despedida del certamen neoyorquino que significó un balde de agua fría para ‘Nole’, quien aseguró que su nivel de juego fue de lo peor que recuerda en su legendaria y brillante trayectoria.

“Honestamente, con la manera en que me sentía y la manera en que jugué desde el principio de este torneo, llegar a tercera ronda es un éxito. Quiero decir, he jugado uno de los peores tenis que he jugado jamás. En cuanto a saque, el peor de lejos”, señaló en rueda de prensa, visiblemente decepcionado.

En la misma línea, analizó el encuentro y continuó con su autocrítica: “Si juegas en una superficie rápida como esta sin el servicio y sin la capacidad de ganar ‘puntos gratis’, con un porcentaje muy bajo de primeros saques y muchas dobles faltas, no puedes ganar. Especialmente ante jugadores que están en forma como Alexei Popyrin, que estaba sacando muy bien y poniendo mucha presión en mi servicio. Fue un partido terrible para mí“.

Sólo un día después de la eliminación del español Carlos Alcaraz, el US Open sufrió este viernes otra conmoción con la derrota de Djokovic, fulminado en la tercera ronda por el australiano por 6-4, 6-4, 2-6 y 6-4 en tres horas y 19 minutos.

El actual campeón del ‘grande’ neoyorquino terminará un año sin ganar un Grand Slam por primera vez desde 2017. Tampoco logró su título n°25 de un ‘grande’ para desempatar con Margaret Court (24) como el tenista con más de estos trofeos de la historia.

‘Nole’ llegaba de ganar el oro en París 2024, pero en la Gran Manzana aterrizó con las fuerzas bajo mínimos y sin haber participado en ninguno de los torneos de pista dura de la gira norteamericana. “Gasté mucha energía ganando el oro y llegué a Nueva York no sintiéndome fresco mental y físicamente”, admitió.

“Como es el Abierto de Estados Unidos, le di una oportunidad y di lo mejor de mí. Quiero decir, no tuve problemas físicos. Simplemente, no tenía gasolina y se podía ver por la forma en que jugué”, finalizó.