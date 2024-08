Chile despertó con una excelente en el mundo del tenis, luego de confirmarse la noticia de que Alejandro Tabilo es un nuevo integrante del Team Resto del Mundo para enfrentar al combinado europeo en la nueva versión de la Laver Cup.

El nacional acompañará al australiano Alex De Miñaur (10°) y a los estadounidenses Taylor Fritz (12°), Francis Tiafoe (20°), Ben Shelton (13°) y Tommy Paul (14°), en una edición en donde se enfrentarán a Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev, el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud, el griego Stefanos Tsitsipas y Rafael Nadal, uno de los tenistas fundadores del evento.

Sin embargo, el líder del Team Resto del Mundo, el legendario extenista John Mc Enroe, brindó detalles de su motivación para poder llevar a Tabilo hasta Berlín para enfrentar al conjunto europeo.

En sus palabras expresadas en un comunicado de prensa de Laver Cup, McEnroe detalló que “Tabilo ha demostrado que es capaz de vencer a los mejores jugadores en todas las superficies este año”.

“Debería inyectar algo de energía fresca a lo que es un equipo central experimentado y exitoso”, indicó.

Por su parte, Alejandro Tabilo también sentenció que “es un gran honor representar al Equipo Mundial en Berlín y le agradezco al Capitán McEnroe por elegirme”.

“Desempeñaré todo el papel que pueda, dentro y fuera de la cancha, para contribuir a la victoria”, finalizó.

Cabe destacar que la Laver Cup se desarrollará del 20 al 22 de septiembre en Berlín, Alemania, en una nueva versión que promete mucha intensidad.

Alejandro Tabilo will make his Laver Cup debut with Team World at the seventh edition of Laver Cup at Uber Arena from September 20-22, 2024. https://t.co/3upBrHUa8i pic.twitter.com/cRILMEpjWs

— Laver Cup (@LaverCup) August 19, 2024