Un chileno con los mejores. Alejandro Tabilo fue convocado oficialmente a participar de la próxima edición de la Laver Cup.

El torneo, de carácter amistoso y que no reparte puntos para el circuito, se realiza bajo el alero de Roger Federer y su empresa Team 8, y enfrenta a los exponentes más relevantes de Europa contra el Resto del Mundo.

El evento, en sus Redes Sociales, anunció el arribo del ‘Jano’: “Alejandro Tabilo hará su debut en la Laver Cup con Team World en la séptima edición de la Laver Cup en Uber Arena del 20 al 22 de septiembre de 2024″, destacó.

Tabilo llegó a completar la nómina Mundial que ya tiene a Frances Tiafoe, Alex De Minaur, Taylor Fritz, Tommy Paul y Ben Shelton.

El chileno estará en Berlín bajos las órdenes de John McEnroe, leyenda del tenis y entrenador histórico del ‘Team World’.

Del otro lado, Europa estará liderada por los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, secundados por Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas.

El encargado de dirigir a los europeos es Bjorn Borg.

