Nicolás Jarry cayó en primera ronda de Wimbledon, el tercer grand slam del año, en sets corridos ante el canadiense Denis Shapovalov (121º) con parciales de 1-6, 5-7 y 4-6.

Luego de la derrota, la segunda raqueta nacional (20º de la ATP) se refirió a cómo llegó al encuentro, resaltando que enfrenta un complicado cuadro de salud.

“No me siento bien, no vengo sintiéndome bien y no me voy a sentir bien pronto”, dijo el tenista nacional en una entrevista con ESPN.

Eso sí, rescató que se sintió “muy contento” con la entrega en el partido sobre el césped londinense, y “con haberme dado la posibilidad de jugar en Wimbledon, un torneo muy especial y he trabajado muy duro estas últimas dos semanas, con todo lo que me pasó, para intentar llegar”, señaló

“Llegué, me pude dar la chance de jugar. Tuve mis chances, incluso dentro del partido. Muy contento, es duro, pero lo acepté muy bien. Me voy feliz”, dijo Jarry, resaltando eso sí todo lo que enfrentó antes de competir.

“El sábado que llegué volé sin saber si iba a jugar. Empecé hace ocho días con mi entrenador tirándome la pelota con la mano y hoy pude jugar un partido y hacer sufrir al otro”, dijo ante la estación de tv paga.

Nico Jarry optimista ante dificultades en salud

La condición de salud de Nico Jarry no lo ha dejado mostrar su mejor nivel en el circuito mundial de tenis.

Durante el año ha mezclado grandes semanas, como cuando llegó a las finales del ATP de Buenos Aires y del Masters 1000 de Roma, con presentaciones olvidables, por ejemplo, en los torneos de grand slam.

No obstante, Nicolás es optimista. “Lo fome es que la única solución de lo que me pasa es seguir dándole. Tengo que ir aceptando el cómo me voy sintiendo, los avances, sea la rapidez que sea, y tengo que entrar a la cancha, porque es lo que toca y poco a poco me iré sintiendo mejor”.

“Una de las claves de la recuperación en este sentido es muy mental, es muy sobre el estrés. Yo creo que me voy a relajar un poco después de toda esta intensidad para intentar jugar acá. Me vendría muy bien. Preparar Gstaad de la mejor forma y cruzar los dedos para que esté bastante mejor”, cerró.

Cabe recordar que Jarry, junto a Alejandro Tabilo y Tomás Barrio, dirán presente en los Juegos Olímpicos París 2024, los que inician en 25 días.