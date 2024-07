Los tenistas chilenos Nicolás Jarry (20º de la ATP) y Cristian Garin (106º) fueron eliminados este lunes en la primera ronda del Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputa en Inglaterra.

‘La Torre’ y ‘Gago’ estuvieron lejos de dar pelea en su debut en el cuadro principal. Mientras el ariqueño venía de superar la qualy, el nieto de Jaime Fillol llegó directo al ‘main draw’.

El santiaguino de 28 años, segunda raqueta nacional, se inclinó en sets corridos ante el canadiense Denis Shapovalov (121º) con parciales de 1-6, 5-7 y 4-6.

Recordar que Jarry llegaba al ‘Grande’ sobre césped luego de atravesar un delicado momento de salud. No ha podido superar del todo una neuronitis vestibular, enfermedad que afecta al oído y que lo había tenido sin poder jugar los campeonatos donde se encontraba inscrito.

En tanto, Garin poco pudo hacer mucho en su match ante el chino Jucnheng Shang (91º). El asiático exhibió un sólido rendimiento y se impuso al chileno en el All England Lawn Tennis Club con un marcador de 7-5, 6-4 y 6-4.

Recordar que Alejandro Tabilo (19º) se estrenará este martes 2 de julio en Wimbledon enfrentando al británico Daniel Evans, número 60 del ranking mundial.

El flamante número uno del tenis chileno espera ante el oriundo de Birmingham prolongar su destacada temporada, que cuenta con dos títulos ATP y una semifinal de Masters 1.000 en Roma.

