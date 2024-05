Nicolás Jarry (24º de la ATP) se emocionó hasta las lágrimas este domingo a la hora de emitir su discurso tras la final del Masters 1.000 de Roma, definición donde cayó en dos sets ante el alemán Alexander Zverev (5º).

Luego de recibir su trofeo de subcampeón, la primera raqueta nacional se quebró al momento de entregar su discurso frente al público que llenó la cancha principal del Foro Itálico.

Al nieto de Jaime Fillol se le vio visiblemente emocionado en la ceremonia de premiación, sobre todo tras mirar hacia la zona donde estaba su equipo y familia. “Muchas gracias por todo el apoyo”, alcanzó a decir el chileno antes de quebrarse.

Y la gente reaccionó de inmediato con una ovación. Todo el estadio aplaudió a Jarry, mientras los chilenos presentes en el recinto gritaron a todo pulmón: “Olé olé olé olé Nico, Nico”.

“Mucho sacrificio de todos detrás mío, es un honor jugar esta final en este estadio, ojalá pueda volver y ganarlo. Gracias a toda la organización, la gente detrás que hacen que esto sea posible. Me llevo este trofeo a cada con mucho orgullo”, señaló el nacional.

Para cerrar, el ‘1’ del tenis chileno felicitó a Zverev. “Increíble torneo y carrera. Felicitar a todo el equipo por su esfuerzo, es posible gracias a ellos”, sentenció ‘La Torre’.

Nico Jarry was emotional during his speech after losing in the Rome final.

He couldn’t make eye contact with his wife & kids without getting choked up. 🥹

The crowd starts singing to him.

What a wholesome moment. ❤️

pic.twitter.com/YI7qvkndLO

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 19, 2024