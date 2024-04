Duelos de los octavos de final del ATP de Múnich fueron suspendidos debido a una fuerte lluvia, que incluyó granizos de por medio que afectaron también a Cristian Garin (106°).

Cuando el chileno se encontraba disputando el segundo set de su partido ante el estadounidense Alex Michelsen (70°), empezó la manifestación del clima.

Un marcador de 6-7 y 3-2 con quiebre a su favor alcanzó a registrar Cristian Garin cuando su duelo debió suspenderse.

A pesar de caer en el primer set bajo un intenso tiebreak, en el segundo el ariqueño comenzó a mostrar lo mejor de sí, pero la suspensión del cotejo lo frenó.

Delay due to rain! 🌧️ First possible start 12:30 noon.#BMWOpen #update

— BMW Open (@BMWOpen24) April 18, 2024