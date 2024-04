Cristian Garin avanzó este viernes a las semifinales del ATP 250 de Estoril (Portugal), luego de superar al local Nuno Borges por 6-2 y 7-6 (3).

El chileno, 112° del ranking ATP, se mostró mucho mejor que su rival y, pese a tener el público en contra, se quedó con una importante victoria que lo mete en la ronda de cuatro mejores de un torneo luego de dos años.

Pero la victoria de ‘Gago’ también tuvo polémica, ya que en el sexto juego, con punto de break a favor del local, desde el público se cantó malo un golpe del chileno y el juez le dio el punto a Garin, desatando la furia de Borges y los hinchas.

A quien le quedó dando vueltas la jugada fue al periodista portugués Gaspar Ribeiro, quien en la previa del encuentro ya había minimizado al jugador nacional.

“Muy buenas noticias para el héroe local, Nuno Borges, la eliminación de Arthur Fils por Garin”, aplaudió el comunicador, luego del triunfo del chileno en octavos de final.

Ahora, luego de la victoria de ‘Gago’ sobre Borges, Ribeiro las emprendió contra el 112° del ATP: “Ridícula celebración por parte de Garin dadas las circunstancias, siendo abucheado por el público antes de la entrevista en la cancha”.

La antipática reacción del luso no tardó en llenarse de comentarios de hinchas chilenos y extranjeros, quienes le enrostraron haber minimizado al tenista sudamericano y se burlaron de él publicándole recetas de comida nacional.

Vale mencionar que, por las semifinales de Estoril, ‘Gago’ desafiará al polaco Hubert Hurkacz, 10° del escalafón mundial.

Ridiculous celebration from Garin considering the circumstances, he’s being booed by the crowd before the on-court interview. pic.twitter.com/3s9TsOgY4i

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) April 5, 2024