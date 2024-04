El triunfazo de Cristian Garin (112° ATP) ante Nuno Borges (62°) en cuartos de final del ATP 250 de Estoril tuvo un momento ardiente dentro y fuera de la cancha, que sin duda, marcó el duelo en el que el chileno terminó clasificando a semifinales del torneo.

Todo lo controversial, ocurrió con una intervención de un espectador en medio del sexto juego. Cuando el jugador local había logrado el quiebre tras la falla de Garin, el juez de silla decidió parar las acciones.

¿Qué pasó? Alguien del público gritó y por ende, el ariqueño falló, a propósito, al interpretar que Borges paró el punto.

Fue el rival del deportista nacional, entonces, quien se enojó luego del cobro en su contra y de hecho, llamó a un supervisor para que interviniera en cancha. “Eso no es culpa mía”, alegó el 62° del orbe.

Sin embargo, el umpire decidió ignorar los reclamos y seguir con el curso normal del juego -que terminó con ventaja de Garin- en medio de las profundas pifias de la parcialidad local.

Finalmente, la raqueta chilena se alzó con el triunfo y Nuno Borges, le dejó una sutil crítica.

“Garin me dijo que falló porque paré. No es su culpa, pero tampoco él se vio bien (en su actuar) en esta situación”, dijo.

A tales dichos también se sumó el periodista deportivo portugués José Morgado, quien a través de su cuenta de X opinó sobre el “horrible arbitraje” y “la deportividad aún peor”.

We had A LOT of drama earlier in this second set.

Here you have the entire situation… pic.twitter.com/VwWZitmzwG

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 5, 2024