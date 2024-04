Un debut lleno de contratiempos, pero exitoso. Cristian Garin selló su triunfo sobre Jurij Rodionov (119°), este miércoles, válido por la primera ronda del ATP de Estoril.

Un partido que había comenzado a disputarse el pasado lunes y que debió ser aplazado, en dos ocasiones, por las fuertes lluvias y vientos.

Esta jornada ambos tenistas saltaron a la pista, con el marcador con una pequeña ventaja para ‘Gago’: 7-6(3), 4-5 y 30-30.

Garin retornó imparable. Ganó con su saque, quebró a su rival y volvió a su servicio para finiquitar todo por 7-5.

En la siguiente ronda, los octavos, Garin se enfrentará al vencedor del cruce entre Arthur Fils y Joao Sousa.

Consignar que el gran favorito al título en Estoril es Casper Ruud, actual número 8 del ranking Mundial.

Cristian Garin needed just 10 minutes to conclude his match (started on Monday!)

Won all the three games played today to beat Jurij Rodionov 7-6(3), 7-5 and reach the 2nd round. pic.twitter.com/9kHA6OKLKF

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 3, 2024