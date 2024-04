Las intensas lluvias que caen sobre Estoril, Portugal, impidieron que Cristian Garin saliera este martes a la cancha para cerrar su debut en el ATP 250 luso ante el austríaco Jurij Rodionov.

El duelo de primera ronda se suspendió la noche del lunes por precipitaciones, en momentos que entraba en definiciones el segundo set. El chileno había ganado el primer parcial por 7-6 (3) y en el siguiente iba abajo por 4-5.

En la presente jornada, el match de ‘Gago’ (112º del ranking mundial) con el oriundo de Núremberg, Alemania (119º), estaba fijado para el segundo turno del Estadio Millenium, principal cancha del certamen, pero el mal tiempo hizo correr la programación y los jugadores finalmente no salieron a la pista.

Incluso, la organización del campeonato publicó un video donde se ve la cancha de arcilla llena de agua.

Así, el partido fue aplazado hasta el miércoles 3 de abril. El vencedor chocará en los octavos de final con quien salga airoso del cruce entre el francés Arthur Fils (37º) y el local Joao Sousa (272º).

Play is CANCELLED for the day after a terrible day 😢

ALL the ticket holders will get a refund. pic.twitter.com/WoQK5PzaaD

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 2, 2024