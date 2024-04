El chileno Cristian Garin (112° ATP) se vio obligado a la suspensión de su debut en el ATP de Estoril, donde se encontraba jugando este lunes ante el austriaco Jurij Rodionov (119°).

Cuando se disputaba el segundo set y el duelo marcaba un 6-7 (3) y 5-4, la fuerte lluvia en Portugal detuvo las acciones y a la postre, finalizó abruptamente el cotejo.

Tras la suspensión, la propia organización del certamen confirmó que el duelo continuará su curso normal mañana, en el turno entre las 9:30 y 10:00 de la mañana.

Play is CANCELLED for the night here.

Garin vs. Rodionov will finish tomorrow. pic.twitter.com/Vh3Yi8wu92

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 1, 2024