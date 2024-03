La segunda mejor tenista del mundo, Aryna Sabalenka, pasa por el momento más triste de su vida tras el fallecimiento de su novio Konstantin Koltsov, quien perdió la vida durante la noche de en lunes en circunstancias que aún se investigan.

A pesar de ello, la deportista bielorrusa mostró un tremendo ejemplo de resiliencia y decidió, de todas formas, prepararse para su debut en el Masters 1000 de Miami, el que se disputó precisamente hoy, ante su mejor amiga Paula Badosa.

La propia Badosa, a mitad de semana, había dicho que sería incómodo para ella jugar contra Sabalenka, pero igualmente, decidió saltar a la cancha en un compromiso más que emotivo.

La tenista española fue quien ingresó primero al court, con su rostro claramente cabizbajo e incluso, soltando una lágrima. Por su parte, la n°2 del mundo levantó la mano para saludar el público y se directamente se dirigió a dejar sus cosas.

Otro detalle importante es que, en señal de luto, hoy ambas tenistas decidieron vestir de negro.

The weather's cleared up and the courts are dry 🙌@paulabadosa & @SabalenkaA ready for action on Grandstand.#MiamiOpen pic.twitter.com/bRWaVOvoPJ

