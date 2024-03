Tras su participación en el Chile Open, el finalista Alejandro Tabilo (39° ATP) y el campeón de 2023, Nicolás Jarry (24°) afrontarán el primer Masters 1000 de la temporada con la llegada de Indian Wells, torneo en el que se aproximan a debutar durante el presente mes de marzo.

En el caso de Tabilo, que llega con el mejor ranking de su carrera a la competencia, se enfrentará -por primera vez al ruso Pavel Kotov, 67° del mundo. Si supera dicho enfrentamiento, a disputarse el miércoles 6 de marzo desde las 16:00 horas de Chile, la raqueta nacional tendría como rival al siempre duro Taylor Fritz (12°), campeón del torneo en 2022.

Jarry, por su parte, aguarda a un rival que saldrá entre el cruce entre el búlgaro Fabian Marozsan y el australiano Alexei Popyrin, a disputarse también mañana. Cabe recordar que, a diferencia de Tabilo, el ‘Nico’ superó automáticamente la primera ronda por ser cabeza de serie de la competición californiana.

