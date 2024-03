En un duelo de servicio tras servicio, Alejandro Tabilo (51°) se fortaleció en la arcilla del Court Central San Carlos de Apoquindo y superó el duro escollo ofrecido por Corentin Moutet (140°) para abrochar su paso a la final del Chile Open.

De menos a más, ‘Jano’ logró mostrar respuesta y dar pelea ante el resistente francés, que si bien ganó en el primer set, se encontró con la mejor versión del chileno-canadiense en el segundo y tercero.

Moutet, que vivió un espectáculo aparte -otra vez- con el público y además, se demoró para volver a la cancha en medio de una pausa en el partido, quedó en el camino en semifinales del Chile Open, instancia a la que accedió tras vencer al gran favorito, local y vigente campeón: Nicolás Jarry.

De esta forma, Alejandro Tabilo abrochó una tercera final en su carrera y esperará rival entre el español Pedro Martínez y el argentino Sebastián Báez para definir al campeón del ATP 250 de Santiago.

Where dreams are made 🏠🇨🇱

Alejandro Tabilo defeats Corentin Moutet 4-6 6-4 7-5 to reach his second final of the season.@chile_open | #ChileOpen pic.twitter.com/17DbuUD8xU

