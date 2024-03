A sus 24 años, Corentin Moutet (140° ATP) venció a Nicolás Jarry (22°) en cuartos de final del Chile Open y lo dejó sin opciones de revalidar su título de 2023, hecho que quedó sellado en un especial partido para el francés, que a su vez jugó su propio duelo con la parcialidad local.

Ya en el primer punto, empezó el espectáculo: saque por abajo y un público que comenzó a encenderse para apoyar al ‘Nico’ y también derribar al francés, que pareció alimentarse de los gritos en su contra ante un chileno que falló en momentos claves y no pudo reponerse.

Luego de un segundo tiebreak que definió el juego a su favor, el nacido en París celebró un 7-6 (5) y 7-6 (2) a su favor luego de dos horas y once minutos, realizando gestos desafiantes hacia la tribuna de San Carlos de Apoquindo.

“Me pifiaron y me abuchearon, la gente hacía ruido cuando yo servía. Sobreviví, jugué bien. Entonces, no creo que haya hecho nada patético”, dijo Moutet tras el partido. En conferencia de prensa, Nicolás Jarry fue consultado al respecto y respondió de manera tajante:

“Es un jugador bien especial. No me voy a meter en su actitud. Él tiene sus temas y si él quiere hacer eso, tema suyo“, lanzó.

El saque y los gestos de Moutet en su duelo contra Jarry