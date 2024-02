Este miércoles, el chileno Nicolás Jarry consiguió boletos a cuartos de final del ATP 250 de Santiago, luego de doblegar al argentino Federico Coria en dos sets por 7-6 y 6-2. Tras la victoria, la felicidad por el resultado no fue el único tema que tocó el tenista nacional, ya que también se refirió a las ya constantes críticas hacia la cancha del court central.

En ese sentido, la ‘Torre de Santiago’ defendió el terreno de juego ubicado en San Carlos de Apoquindo y de paso, prometió mejoras al revelar trabajas que se están haciendo arduamente para aplacar estos cuestionamientos.

“Es la cancha que se ha hecho con más preparación, yo creo, en la historia de Chile. Normalmente, una cancha nueva siempre se hace con un mes de anticipación. Esta vez, se hizo con cinco. Lamentablemente, no está en las condiciones óptimas. Sé que están haciendo un esfuerzo enorme, ayer los encargados se quedaron hasta las 4 de la mañana tratando de ir mejorándola, así que espero que siga así cada día”, aseveró Jarry.

Respecto de su triunfo ante Coria, la primera raqueta chilena quedó conforme con su juego exhibido y destacó su principal fuerte: “Me quedo con el saque. Creo que es el partido que mejor he sacado en todo el año. Es muy importante en mi juego. Es muy importante en el tenis”.

“Creo que el público hoy día se portó muy bien. Cuando el estadio está a mi favor, trato de contagiarme de esa energía, de salir adelante cuando algo no me sale y me bajoneo un poco. Con la experiencia que tuve en Buenos Aires, sé cómo le afecta a la otra persona, así que me trato de hacer más grande con eso”, agregó.

Tras su paso a la ronda de los ocho mejores, el nieto de Jaime Fillol se medirá ante el francés francés Corentin Moutet, quien despachó al argentino Thiago Tirante en la reciente fase. Un duelo que se llevará a cabo este viernes con horario por definir.

“Es alguien que es engañoso para jugar. Espero estar muy fuerte mentalmente porque es alguien con mucho talento. Espero seguir estando agresivo, seguir sacando firme y poder jugar lo mejor posible”, cerró.