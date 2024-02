En la jornada de día martes, el Chile Open fue testigo de un gran enfrentamiento entre dos raquetas nacionales, Cristian Garin y Tomás Barrios Vera, quienes elevaron la tensión en el Court Central del estadio de San Carlos de Apoquindo.

Lamentablemente, ‘Gago’ sufrió una complicada derrota que lo hunde más tanto mental como fisicamente en el arranque de la nueva temporada en el circuito ATP.

Tras la caída por 6(3)-7(7) y 5-7, Garin lanzó una feroz y dura autocrítica que refleja el estado en que se encuentra el chileno en su carrera profesional.

En sus primeras palabras, Garin sentenció que “estoy mal. En cuanto a mi nivel de tenis hoy puedo perder con cualquiera, estoy en un nivel muy bajo, con muchos dolores y hace tiempo no me siento bien en cancha”.

Siguiendo en esa línea, Cristian aseguró que “no tengo estrategia. Todos los días me levanto, intento seguir mejorando, pero no sale. Intento todos los días salir adelante. pero no se da”.

“Hoy puedo perder con cualquiera”

“Estoy jugando horrible y como dije, hoy puedo perder con cualquiera. Me estoy esforzando mucho y jugando así de mal, todo se hace cuesta arriba”, agregó.

No obstante, siguió con sus duras palabras al reconocer que “todos los días repito lo mismo, trabajo duro y muy duro, intentándolo día a día, pero cuesta cuando no salen las cosas. Lesiones, malas sensaciones, con dolor en la mano”.

“Es todo muy frustrante para mi. Esto ya no es meses, llevo casi un año jugando así”, deslizó.

Por otra parte, contestó que es lo que más le afecta como jugador en este preciso momento, a lo que Garin contestó: “tengo una personalidad que me gusta seguir intentándolo. Más que lo mental, siento que ahora es lo físico. Todos los días me levanto con un dolor”.

“Mentalmente todos los días lo intento y hago todo, pero no sale. Si tomo un break solo sería para recuperarme de los dolores que tengo (…) No puedo sacar nada en limpio de los últimos torneos que jugué, porque nada me sale. Lo intento, lo intento y lo intento y no me sale nada”, sostuvo.

Por último, confesó que no está comodo en la posición que se encuentra en el ranking ATP, bordeando la casilla N°90 del circuito.

Con relación a esto, Garin detalló que “no me gusta jugar para la posición que estoy. Yo juego para ser candidato en estos torneos. Todos queremos que nos vaya bien y lo intentamos”.

“Quiero subir y volver a ser candidato. Ahora no vengo jugando bien, no vengo jugando buenos partidos y eso da poca esperanza”, finalizó.