El Chile Open 2024, además de duras exhibiciones de tenis, ha sufrido con las constantes y cada vez más grandes críticas a su court central por parte de tenistas.

El más radical, en aquel contexto, fue el español Roberto Carballés Baena, que cayó ante el francés Corentin Moutet (140°) y estalló contra las condiciones el terreno de juego de San Carlos de Apoquindo.

“Me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo”, lanzó el 64° del ranking mundial, que quedó eliminado en primera ronda.

Frente a esto y a la también desfavorable opinión del español Pedro Martínez -que hasta se cayó en su partido-, la directora del Chile Open, Catalina Fillol, salió a defender el evento y por supuesto, los trabajos para la mantención de la cancha.

“Nosotros estamos haciendo acciones para incorporar las mejoras necesarias. Llevamos meses trabajando para tener una cancha central de primer nivel. De momento hemos reforzado nuestros equipos de mantención para intensificar la humedad de la cancha”, dijo la autoridad, que por tales motivos, anunció que como medidas, se aumentó “el riego durante la noche, el mayor uso de rodillos” y el aumento de cancheros para compactar la arcilla.

“Consideramos que es una superficie mucho más desafiante. Los partidos son mucho más largos, los puntos más largos y efectivamente se da eso de los botes falsos, pero eso que sea más desafiante, hace que los partidos sean más entretenidos“, respondió Catalina Fillol al ser consultada sobre la viabilidad de realizar el torneo en tierra batida.